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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Эксперт ООН допустила, что погибших в протестах в Белоруссии может быть больше

Есть неподтвержденная информация о еще минимум четырех погибших, сообщила спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии Анаис Марен

ООН, 14 августа. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Число погибших в ходе протестов в Белоруссии может оказаться выше имеющихся на данный момент официальных данных. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом ТАСС специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии Анаис Марен.

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"Нам уже известно о двух погибших, но есть неподтвержденная информация о еще минимум четырех погибших", - сказала она.

"Но я хочу напомнить о том, что есть много пропавших. В том числе ко мне обращаются семьи, которые не слышали ничего о своих близких уже несколько дней. Люди просто пропали и на данный момент неизвестно, где они", - добавила Марен.

По ее словам, ситуация с поиском людей "становится более хаотичной и из-за перекрытий интернета". "Конечно, понадобится прозрачное расследование. Смогут ли его обеспечить белорусские власти, я пока не могу сказать", - заключила она.

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила в понедельник в своем Telegram-канале о гибели одного участника протестов в Минске. По данным МВД, он погиб в ходе противостояния со спецназом из-за того, что в его руке взорвалось неустановленное взрывное устройство.

Теги
БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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