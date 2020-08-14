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Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записала свое обращение у нее в кабинете

Кандидат в президенты Белоруссии встретилась там с двумя высокопоставленными представителями правоохранительных органов, сообщила Лидия Ермошина
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина Наталия Федосенко/ТАСС
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Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встречалась с двумя высокопоставленными представителями правоохранительных органов у нее в кабинете, после чего выступила с призывом к белорусам.

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"Это мой диван. Она записывала это обращение [в моем кабинете] без меня", - сказала Ермошина в интервью "КП Белоруссия".

Она добавила, что Тихановская принесла жалобу в ЦИК в присутствии журналистов. "Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла", - отметила глава ЦИК.

После своего обращения к белорусам Тихановская во вторник уехала из Белоруссии в Литву. Впоследствии она заявила, что решение об отъезде принимала самостоятельно.

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