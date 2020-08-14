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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Протестующие намерены собираться на площади в центре Минска каждый день

Уходя с площади, манифестанты призвали убирать за собой мусор

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Участники массовых протестных акций в Минске, покидая площадь Независимости около Дома правительства республики, заявили о том, что будут возвращаться сюда на митинг каждый день, передает в пятницу корреспондент ТАСС с места событий.

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"[Приходим сюда] каждый день", - скандировали митингующие. Кроме того, уходя с площади, манифестанты призывали убирать за собой мусор. На данный момент на площади остается несколько сотен человек, большинство - молодежь.

Еще ранее площадь покинули работники Минского тракторного завода, которые и выступили инициаторами марша к Дому правительства и зданию ЦИК.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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