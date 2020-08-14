Граница Канады и США будет закрыта до 21 сентября

ОТТАВА, 14 августа. /ТАСС/. Власти Канады и США договорились не открывать границу еще 30 дней, до 21 сентября. Об этом в пятницу сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в Twitter.

"Мы договорились продлить [ограничительные] меры [на границе] еще на 30 дней, до 21 сентября", - написал он. По словам Трюдо, это необходимо для безопасности жителей двух стран на фоне продолжающейся пандемии нового коронавируса. Премьер-министр не уточнил, когда Оттава и Вашингтон смогут принять решение об отмене ограничений.

Канадско-американская граница закрылась в полночь 21 марта по времени Оттавы для всех необязательных передвижений граждан двух стран, в частности для туристов. Как сообщил тогда Трюдо, эти ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного режима перемещения граждан через границу. Срок действия предыдущего аналогичного договора между Канадой и США истекает 21 августа.

Канада и США имеют самую протяженную в мире немилитаризованную границу, ее длина составляет почти 9 тыс. км.