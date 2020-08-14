Глава МИД Греции назвал условие деэскалации конфликта в Средиземном море

АФИНЫ, 14 августа. /ТАСС/. Турция - единственный виновник в эскалации напряженности в Восточном Средиземноморье, турецкие суда должны покинуть греческий морской шельф, это неукоснительное условие деэскалации. Об этом заявил в пятницу глава МИД Греции Никос Дендиас после экстренного заседания совета по иностранным делам ЕС, проходившего в режиме видеоконференции, и своих встреч в Вене с госсекретарем США Майклом Помпео и министром по европейским и иностранным делам Австрии Александером Шалленбергом. Высказывания Дендиаса распространила пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.

"Я подчеркнул Помпео, а также моим европейским собеседникам, что Турция - единственная, кто виноват в эскалации напряженности в Восточном Средиземноморье, и что она должна немедленно покинуть греческий морской шельф. Это - неукоснительное условие, чтобы можно было прийти к деэскалации ситуации. Эту позицию разделяют все мои собеседники, и эту позицию подтвердил нынешний экстренный совет министров иностранных дел", - сказал Дендиас.

По его словам, у него был в пятницу очень напряженный и продуктивный день. "Я встретился со своим американским коллегой, госсекретарем Майклом Помпео. Четкая позиция Государственного департамента не допускает ни малейшего неверного толкования. Так что у меня была возможность поблагодарить его за эту четкую позицию Госдепа и американской стороны. Я изложил ситуацию в Восточном Средиземноморье. Как известно, Турция усиливает свои правонарушения, и пытается таким образом навязывать свершившиеся факты. Турция милитаризирует ситуацию, самым очевидным образом обнажая отсутствие у нее юридических аргументов", - сказал глава греческого МИД.

Список санкций ЕС против Турции составляется

Дендиас подчеркнул, что он удовлетворен "осуждением незаконного поведения Турции". "Я удовлетворен поддержкой, которую выразили вновь наши партнеры Греции и Кипру. Список санкций [в отношении Турции], которые мы запросили у служб Евросоюза, составляется. Это будет предметом нашего следующего обсуждения в Берлине в конце месяца. Наша цель - иметь готовый инструмент в руках Европейского союза, если он потребуется. Инструмент, который подтолкнет Турцию вернуться на путь легитимности и международного права. Хочу сказать, что мнимые призывы турецкого руководства к диалогу постоянно опровергаются открытыми угрозами, которые их всегда сопровождают", - сказал глава МИД Греции, добавив, что "подробно представил совету ЕС данные о точной картине операционной обстановки в регионе". "Чтобы наши друзья и партнеры могли убедиться в том, с чем столкнулась Греция", - подчеркнул он.

По его словам, Греция - мирная страна, и решает любые вопросы путем диалога и на основе международного права. "Об этом свидетельствуют недавние договоренности с Италией и Египтом [о разграничении с ними морских зон]. Мы также открыты для диалога с Турцией. Но уж точно не под давлением и с шантажом. Диалог ведется по нормам международного права и морского права. И по единственному реальному спору между нами [о морских зонах], а не по всему, что только приходит в голову", - сказал Дендиас.

В заключение он поблагодарил министра иностранных дел Австрии. "В Вене благосклонно отнеслись к греческим взглядам. Нашу точку зрения также наиболее четко выразила Австрия во время состоявшегося заседания совета министров иностранных дел", - подчеркнул Дендиас.

Реакция США

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус в распространенном письменном заявлении заявила в пятницу, что "госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Дендиас обсудили прочные двусторонние отношения между США и Грецией, а также срочную необходимость снижения напряженности в Восточном Средиземноморье". В свою очередь греческий телеканал "Альфа" сообщил, что Дендиас обратился к Майклу Помпео на их встрече в Вене с просьбой о "видимом или невидимом присутствии Соединенных Штатов в регионе Восточного Средиземноморья, которое привело бы к деэскалации напряженности".

Пересекающиеся морские зоны

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас подписал 6 августа с главой египетского МИД Самехом Шукри соглашение о демаркации морских зон.

По словам Афин, данное соглашение закрепляет право греческих островов на морской шельф и ИЭЗ. МИД Турции заявил, что Анкара не признает данный документ и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.

При этом Греция не признает подписанный в ноябре Анкарой с базирующимся в Триполи правительством меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. По оценке греческого МИД, этот документ лишает права на континентальный шельф и ИЭЗ греческие острова, находящиеся между Турцией и Ливией. Афины называют этот меморандум лишенным юридической силы.

Судя по карте, которая появилась 6 августа в греческих СМИ, зоны, которые определены Грецией и Египтом в соглашении по демаркации их исключительных экономических зон, пересекаются с зонами, которые провозглашались своими Турцией и Ливией в их прошлогоднем меморандуме.