Лидер "Хезболлах" не исключил ответственности Израиля за взрыв в Ливане

БЕЙРУТ, 14 августа. /ТАСС/. Лидер шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла не исключил, что Израиль может нести ответственность за взрыв в морском порту Бейрута. С таким заявлением он выступил в пятницу в телеобращении, переданном телеканалом Al Mayadeen .

"Сейчас мы будем терпеливо дожидаться результатов официального ливанского расследования, но если будет установлено, что за этой диверсией стоит Израиль, то он заплатит цену", - предупредил он. По его словам, "ничто не сможет сдержать "Хезболлах" от ответа, учитывая масштабы трагедии".

Как сказал Насрулла, у шиитской партии нет своей версии о причинах взрыва, поскольку она не участвует в расследовании. "Это может быть трагический инцидент из-за преступной халатности или акт саботажа, направленный против ливанского государства", - отметил он.

Шиитской политик предупредил, что подключение экспертов американского ФБР к расследованию взрыва "преследует цель не допустить выдвижения обвинений в адрес Израиля".

В четверг прибывший в Бейрут заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл сообщил, что ФБР присоединится к ливанским и международным экспертам с целью установления всех обстоятельств происшедшей трагедии.