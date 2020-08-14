ЕС предложит Минску содействие диалогу с оппозицией для урегулирования кризиса

БРЮССЕЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Евросоюз предложит белорусским властям свое содействие диалогу с оппозицией для урегулирования нынешнего кризиса в стране. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС по итогам неформального заседания, которое состоялось в пятницу в формате видеоконференции.

"Министры вновь заявили, что выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Евросоюз считает результаты выборов сфальсифицированными и поэтому не признает их в том виде, в каком они были представлены Центральной избирательной комиссией Белоруссии, - отмечается в нем. - Поэтому ЕС выдвинет белорусским властям предложение о поддержке ЕС в налаживании и содействии диалогу между политическими властями, оппозицией и более широким обществом в целях урегулирования нынешнего кризиса. Верховный представитель и его службы немедленно приступят к работе над этим предложением".

Министры вновь призвали белорусские власти "прекратить непропорциональное и неприемлемое насилие в отношении мирных демонстрантов". "ЕС ожидает, что власти немедленно освободят всех незаконно задержанных лиц. В свете шокирующих сообщений о бесчеловечном обращении и условиях содержания под стражей Евросоюз ожидает тщательного и прозрачного расследования всех предполагаемых злоупотреблений с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в документе.

В заявлении также подтверждается намерение ЕС ввести санкции против лиц, "ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов". "Работа над дополнительными списками в рамках существующих санкций в отношении Белоруссии начнется немедленно", - поясняется в нем.

Министры выразили признательность журналистам за их работу в сложных условиях и осудили нападения на журналистов и их задержания, в том числе граждан ЕС, говорится в документе.

Наконец, главы МИД договорились вернуться к обсуждению отношений между ЕС и Минском на предстоящей неформальной встрече в конце августа в Берлине. "Евросоюз рассмотрит вопрос о том, как усилить свою поддержку белорусскому народу, в том числе путем расширения взаимодействия с гражданским обществом и финансовой поддержки гражданского общества, дополнительной поддержки независимых средств массовой информации и расширения возможностей для студентов и академической деятельности", - заключил Совет ЕС.