Совет ЕС поручил Боррелю подготовить меры в связи с напряженностью в Средиземноморье

БРЮССЕЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 стран - членов Евросоюза попросили главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля подготовить меры в связи с ростом напряженности в Средиземном море между Грецией и Турцией. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе по итогам видеоконференции министров.

"Верховный представитель (ЕС по иностранным делам и политике безопасности - прим. ТАСС) должен подготовить варианты дальнейших надлежащих мер на случай, если напряженность не спадет", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что "министры вновь подтвердили полную солидарность ЕС с Грецией и Кипром". "Они вновь заявили, что суверенные права государств - членов ЕС должны соблюдаться. В то же время министры подчеркнули, что серьезное ухудшение отношений с Турцией имеет далеко идущие стратегические последствия для всего ЕС, далеко за пределами Восточного Средиземноморья", - говорится в нем.

Кроме того, "министры особо подчеркнули, что недавние военно-морские мобилизации Турции не способствуют поиску каких-либо решений". "Напротив, они приведут к еще большему антагонизму и недоверию. Они создают повышенный риск опасных инцидентов", - отмечается в документе.

Совет также сообщил, что более широкая дискуссия об отношениях с Турцией состоится в конце августа, в ходе неформальной встречи глав МИД в Берлине.

Отношения между Грецией и Турцией обострились из-за объявленных намерений Анкары проводить разведку газа и нефти у греческих берегов в Эгейском море. Премьер-министр Греции направил 3 июня послания председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен "в связи с провокационным и незаконным поведением Турции в Восточном Средиземноморье, кульминацией которого стала публикация в правительственной газете Турции заявок государственной турецкой нефтяной компании (TPAO) на получение лицензии на поиски и добычу углеводородов". По данным греческих телеканалов, речь идет об участке греческого морского шельфа в районе между островами Кастелоризо, Родос и Крит в 6 морских милях от их побережья.