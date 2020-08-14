Госминистр ОАЭ считает, что процесс аннексии палестинских территорий отложен надолго

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анвар Мухаммед Гаргаш считает, что в результате договоренности с Израилем о нормализации отношений процесс аннексии палестинских территорий отложен надолго.

"Я не понимаю израильскую политику, это очень сложно. Но это трехсторонние обязательства (ОАЭ, Израиля и США - прим. ТАСС), - сказал он в пятницу в интервью новостному порталу Axios. - Мы считаем, что если будем выполнять свои обязательства, а США вовлечены, то и Израиль будет выполнять обязательства. Думаю, мы приобрели большой задел времени. <...> Я не считаю, что эта приостановка будет короткой".

По словам госминистра, пауза в этом процессе направлена на возобновление палестино-израильских мирных переговоров. "Мы по-прежнему призываем палестинцев и израильтян вернуться за стол переговоров", - добавил Гаргаш.

Госминистр выразил уверенность, что израильские туристы скоро появятся в ОАЭ. "Надеюсь, что скоро. Это не то, что мы последовательно обсуждаем, однако необходимо продвигать вопросы и начинать", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Делегации Израиля и ОАЭ могут уже на следующей неделе подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде, взаимном учреждении посольств, а также в других сферах.

В палестинском руководстве крайне жестко отреагировали на шаг Абу-Даби, назвав его предательством и "разрушением арабской мирной инициативы".