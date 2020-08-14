Киев продолжит заочное правосудие в отношении россиян, переданных Минском Москве

КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Украина продолжит заочное правосудие в отношении россиян, которых Белоруссия передала России. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в комментарии изданию "Украинская правда" .

"Имея доказательную базу, мы будем привлекать их к уголовной ответственности на национальном уровне, используя механизм заочного правосудия. Поскольку обвинение им уже предъявлено", - отметил он. Ранее офис генерального прокурора Украины направил Белоруссии запрос о выдаче 28 задержанных россиян. По версии украинских следователей, эти люди принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Донецкой и Луганской народных республик.

Мамедов заявил, что Киев так и не получил ответ на свой запрос. Ранее в пятницу в офисе президента Украины Владимира Зеленского высказали сожаление относительно решения Минска передать Москве 32 россиян, подчеркнув, что в Киеве ожидали "более юридически корректного и взвешенного решения".

Как сообщили ранее в Генпрокуратуре России, передача 32 граждан в РФ состоялась в соответствии с ходатайством генерального прокурора РФ Игоря Краснова от 5 августа в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года. Тридцать третий задержанный гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики.