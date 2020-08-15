Помпео заявил, что США продолжат работу по препятствованию продаже оружия Ирану

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. США продолжат работу по препятствованию продажи оружия Ирану. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"Мы продолжим работу, чтобы режим не мог свободно покупать и продавать оружие, которое угрожает Европе, Ближнему Востоку и другим", - сказал Помпео.

Как сообщил Помпео, Совет Безопасности ООН отклонил американскую резолюцию по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана.

"Совет Безопасности ООН ответственен за поддержание международного мира и безопасности. Сегодня СБ ООН не смог выполнить свою основную миссию, - говорится в распространенном заявлении Помпео. - Совет отклонил рациональную резолюцию о продлении 13-летнего оружейного эмбарго по Ирану, открыв возможность для мирового спонсора терроризма продавать и покупать обычные вооружения без ограничений ООН впервые за более чем десятилетие".