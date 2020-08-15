В Колумбии заявили, что не признают результаты парламентских выборов в Венесуэле

БОГОТА, 15 августа. /ТАСС/. Власти Колумбии не собираются признавать результаты выборов в Национальную ассамблею (однопалатный парламент) Венесуэлы, которые состоятся 6 декабря. Об этом в пятницу сообщил колумбийский лидер Иван Дуке во время выступления в МИД.

"Диктатура [администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро] намерена в декабре этого года нанести удар по Национальной ассамблее, созвав мнимые свободные выборы. <...> Мы не можем ни поддержать, ни одобрить, ни приветствовать, ни признать этот процесс", - заявил Дуке, выступление которого транслировалось в Twitter его администрации.

Президент Колумбии считает, что с помощью выборов Мадуро хочет превратить парламент "в лакея на службе своих интересов".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.