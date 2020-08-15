США начнут работать над запуском процедуры возвращения санкций ООН в отношении Ирана

ООН, 15 августа. /ТАСС/. США в ближайшие дни начнут работать над запуском процедуры возвращения санкций ООН в отношении Ирана. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Соединенных Штатов при всемирной организации Келли Крафт по итогам голосования Совета Безопасности ООН в пятницу по проекту резолюции США о продлении оружейного эмбарго. Американский документ не набрал нужного числа голосов в СБ ООН, так как большинство стран при голосовании воздержались.

"Согласно резолюции (СБ ООН) 2231 у США есть все права на то, чтобы инициировать процедуру возвращения действовавших ранее пунктов резолюций Совбеза [о санкциях в отношении Ирана], - отмечается в заявлении. - В предстоящие дни США, как и обещали, будут добиваться выполнения своего намерения не останавливаться ни перед чем для продления оружейного эмбарго".