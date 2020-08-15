В Пентагоне подтвердили создание группы для расследования сообщений об НЛО

ТАСС, 15 августа. Министерство обороны США приняло решение о создании рабочей группы для расследования случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом сообщается в заявлении Пентагона.

"Министерство обороны создает рабочую группу по НЛО, чтобы улучшить понимание и получить представление относительно природы и происхождения неопознанных летающих объектов. Миссия рабочей группы заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США", - говорится в заявлении.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников военного ведомства страны сообщала, что Пентагон находится в процессе формирования такой целевой группы. Курировать проект будет первый заместитель министра обороны США Дэвид Норквист.

В июне президент США Дональд Трамп пообещал подумать над тем, чтобы снять гриф секретности с материалов о неопознанных летающих объектах и так называемом розуэлльском инциденте, который произошел 4 июля 1947 года. Тогда на ранчо близ Розуэлла (штат Нью-Мексико) разбился воздушный шар, использовавшийся для регистрации звуковых волн от советских ядерных испытаний в рамках секретного проекта ВВС США "Могул". Военные скрыли происхождение обломков, что породило множество конспирологических теорий, широко растиражированных местными, а затем и национальными СМИ, о внеземном происхождении разбившегося неопознанного объекта.

В конце апреля Пентагон опубликовал видеозаписи ВМС США, где, как отмечалось в сообщении для прессы, запечатлены "воздушные явления", которые были охарактеризованы как неопознанные. Речь идет о кадрах, снятых экипажами американских боевых самолетов в ноябре 2004 года и январе 2015 года. Как говорилось в сообщении, ролики попали в интернет еще в 2007 и 2017 году, но тогда своего разрешения на их обнародование Минобороны не давало, хотя подлинность записей ВМС США впоследствии подтвердили.

В конце 2017 года стало известно, что в Пентагоне действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об "аномальных аэрокосмических угрозах". В 2007-2012 годы на нее было выделено 22 млн долларов. На первых порах программа находилась в ведении Разведывательного управления Министерства обороны США.