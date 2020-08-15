Трамп заявил, что первый раунд его дебатов с Байденом нужно перенести на более ранний срок

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что теледебаты между кандидатами в президенты США на предстоящих в ноябре выборах главы государства должны начаться прежде, чем граждане страны получат возможность досрочно проголосовать по почте. С таким заявлением Трамп выступил в пятницу вечером в интервью телеканалу Fox Business.

"Я хочу поучаствовать в дебатах. Я бы сказал, что единственная проблема с дебатами заключается в том, что нужно провести хотя бы одни дебаты <...> перед тем, как [избирателям] начнут высылать бюллетени для голосования по почте", - указал Трамп.

Первый раунд теледебатов, в которых противником Трампа, как ожидается, будет бывший вице-президент США Джозеф Байден, намечены на 29 сентября. При этом власти более чем половины американских штатов начнут высылать бюллетени для удаленного голосования раньше даты первых дебатов. Первым в этом списке числится штат Северная Каролина, где избиратели начнут получать бюллетени для голосования уже 4 сентября.

"Люди получат возможность голосовать, не посмотрев дебаты", - посетовал американский лидер, указав, что считает необходимым "перенести сроки" их проведения. "Нужно провести хотя бы один раунд дебатов до того, как они начнут высылать бюллетени", - заключил он.

Трамп ранее неоднократно критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и чрезмерно длительной обработки бюллетеней при таком сценарии. По словам американского лидера, из-за возможных нарушений при таком способе голосования выборы в ноябре могут стать самыми нечестными в истории.

Представители Демократической партии США считают, что в условиях пандемии подобный вариант голосования - единственная возможность принять участие в выборах без риска заразиться на избирательных участках. В понедельник глава вашингтонской администрации заявил, что демократы вмешиваются в ход американских выборов, настаивая на проведении процедуры голосования по почте. 59-е выборы президента намечены на 3 ноября.