NYT: Почтовая служба США сообщила о возможных задержках при удаленном голосовании

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Почтовая служба США (United States Postal Service, USPS) предупредила власти американских штатов об опасности задержек в процессе голосования в удаленном режиме на выборах главы государства. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times.

Как отмечает издание, глава юридического подразделения USPS Томас Маршалл в июле выслал властям многих американских штатов предупреждение о том, что сроки отправления избирателям бюллетеней для срочного голосования должны быть увеличены. Газета отмечает, что в большинстве американских штатов избиратели вправе запросить бюллетень для голосования по почте не менее, чем за четыре дня до выборов. Однако, по словам Маршалла, в связи с повышенным спросом на удаленное голосование на фоне пандемии нового коронавируса почтовая служба может не успеть вовремя доставить их в местные избирательные комитеты.

Представитель USPS отметил, что властям штатов необходимо увеличить до 15 суток минимальный срок, в который американские избиратели смогут запросить бюллетень. Как уточняет газета, власти некоторых штатов, в том числе Пенсильвании и Мичигана, уже внесли соответствующие изменения в порядок проведения выборов.

Хозяин Белого дома Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и чрезмерно длительной обработки бюллетеней при таком сценарии. По словам американского лидера, из-за возможных нарушений при таком способе голосования выборы в ноябре могут стать самыми нечестными в истории.

Представители Демократической партии США считают, что в условиях пандемии подобный вариант голосования - единственная возможность принять участие в выборах без риска заразиться на избирательных участках. В понедельник глава вашингтонской администрации заявил, что демократы вмешиваются в ход американских выборов, настаивая на проведении процедуры голосования по почте. 59-е выборы президента намечены на 3 ноября.