Генсек ООН призвал белорусов решать возникшие после выборов проблемы путем диалога

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал белорусов решать проблемы, которые возникли после президентских выборов, посредством диалога. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайте ООН в пятницу.

"Генеральный секретарь призывает белорусов решать проблемы, возникшие после выборов, путем диалога, чтобы сохранить мир в стране", - заявил Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш подчеркивает важность предоставления всем белорусам возможности осуществлять свои гражданские и политические права. "Власти должны проявлять сдержанность в ответ на демонстрации. Утверждения о пытках и других видах жестокого обращения с лицами, содержащимися под стражей, должны быть тщательно расследованы", - добавил официальный представитель генсека ООН.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.