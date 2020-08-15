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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Генсек ООН призвал белорусов решать возникшие после выборов проблемы путем диалога

Антониу Гутерриш также подчеркивает важность предоставления всем белорусам возможности осуществлять свои гражданские и политические права

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал белорусов решать проблемы, которые возникли после президентских выборов, посредством диалога. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайте ООН в пятницу.

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"Генеральный секретарь призывает белорусов решать проблемы, возникшие после выборов, путем диалога, чтобы сохранить мир в стране", - заявил Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш подчеркивает важность предоставления всем белорусам возможности осуществлять свои гражданские и политические права. "Власти должны проявлять сдержанность в ответ на демонстрации. Утверждения о пытках и других видах жестокого обращения с лицами, содержащимися под стражей, должны быть тщательно расследованы", - добавил официальный представитель генсека ООН.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

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БелоруссияГутерриш, АнтониуПротесты в Белоруссии после выборов президента
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