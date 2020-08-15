В Иране заявили, что США должны извлечь урок из провала голосования по оружейному эмбарго

ТЕГЕРАН, 15 августа. /ТАСС/. США должны скорректировать свою политику после провала голосования в Совете Безопасности ООН по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, иначе они будут еще больше изолированы на международной арене. Соответствующее сообщение разместил в субботу на своей странице в Twitter официальный представитель МИД исламской республики Аббас Мусави.

"США должны извлечь урок из своих неудач и прекратить позорить себя в ООН. В противном случае они будут изолированы даже больше, чем сейчас", - отметил он, комментируя отказ Совбеза голосовать за продление оружейного эмбарго в отношении Тегерана.

По словам Мусави, "международное сообщество в очередной раз решительно отвергло безрассудную и тщетную попытку США подорвать авторитет СБ ООН".

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Совбез отклонил американскую резолюцию по продлению оружейного эмбарго. Срок действия ограничений на ввоз оружия в республику, согласно условиям ядерной сделки, истекает 18 октября.

В своем проекте резолюции Вашингтон предлагал продлить оружейное эмбарго в отношении Тегерана до тех пор, "пока Совет Безопасности не примет обратное решение". Голосование проходило в письменном режиме из-за ограничений, введенных в штаб-квартире ООН для борьбы с распространением нового коронавируса. Американский документ не был принят, так как большинство стран воздержалось, а Россия и Китай выступили против.