Демократы и республиканцы в США проведут съезды в условиях "чумной" кампании

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Предвыборная кампания в США, график которой еще на начальном этапе поломала пандемия коронавируса, вступает на следующей неделе в период национальных партийных съездов, где демократы и республиканцы официально выдвинут кандидатов на пост президента на предстоящих 3 ноября выборах. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 5,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 167 тыс. человек, наиболее жестокий удар пандемия нанесла по штатам Нью-Йорк, где число жертв коронавируса превысило 32 тыс. человек, Нью-Джерси (более 15 тыс.) и Калифорния (более 10 тыс.).

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Журнал Time назвал нынешнюю кампанию "чумной". С конца марта в связи со стремительным распространением коронавируса власти 16 штатов переносили даты проведения первичных выборов и собраний партийных активистов, на которых выдвигались делегаты на партийные съезды, а сроки и места проведения съездов, а также их привычный формат претерпевали радикальные изменения: демократы перенесли свой съезд в Милуоки (штат Висконсин) с 13-16 июля на 17-20 августа, а республиканцы то переводили назначенный на 24-27 августа съезд из города Шарлотт (штат Северная Каролина) в Джексонвилл (штат Флорида), то возвращали его обратно из-за стремительного роста числа инфицированных во Флориде. Оба съезда пройдут практически полностью в виртуальном формате. "Это - чумные выборы, пандемия изменила все: и то, как проводилась кампания, и то, как мы будем голосовать и то, каковы наши ценности", - отметил журнал, указав при этом, что "больше всего экспертов в области избирательных кампаний беспокоит то, что из-за всех этих проблем и изменений результаты голосования могут вызвать сомнения". "Ночь выборов, возможно, завершится без явного победителя, и потребуются недели или месяцы на то, чтобы сосчитать все голоса", - отметил Time, снабдив материал многозначительной иллюстрацией: Дональд Трамп движется к Белому дому в окружении шарообразных мин, напоминающих изображения коронавируса. Лидирует Байден Участники предвыборной гонки уже известны, хотя формально их должны утвердить делегаты национальных съездов - это 74-летний республиканец Дональд Трамп, объявивший о намерении добиваться переизбрания еще в день инаугурации на пост президента в январе 2017 года, и 77-летний экс-вице-президент США Джозеф Байден, который после выхода 8 апреля из борьбы основного соперника - сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса - остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии. Последние опросы показывают, что на данном этапе предвыборной кампании лидирует Байден, который официально будет выдвинут в предстоящий вторник на национальном съезде Демократической партии кандидатом на пост президента, а 20 августа объявил о согласии баллотироваться в президенты.

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Согласно опросу исследовательской службы Marist Poll, проведенному в период с 3 по 11 августа с участием 1 261 потенциального избирателя, Байдена готовы поддержать 53%, а Трампа - 42%. Уровень погрешности этих результатов оценивается в плюс-минус 3,3%. Преимущество Байдена в 10 процентных пунктов показал опрос журнала The Economist и исследовательской службы YouGov: среди опрошенных 9-11 августа 1208 респондентов 49% высказались в поддержку Байдена, а 39% поддержали Трампа. Погрешность результатов оценивается в плюс-минус 3,5%. Похожий результат показал и опрос исследовательской службы Университета Монмута, проведенный 11 августа: 51% готов поддержать Байдена и 41% - Трампа, в то время как кандидата на пост президента от Либертарианской партии Джо Йоргенсена поддерживают 2%, кандидата "зеленых" Хоуи Хокинса - 1%, других кандидатов от мелких партий - 1%, а остальные пока не приняли решения о том, за кого голосовать. Комментируя итоги опроса, директор исследовательской службы Университета Монмута Патрик Мюррей отметил, что "в последние недели прекратилось снижение уровня популярности Трампа, а Джо Байден сохраняет уверенное лидерство в общенациональном масштабе". Опасение "вмешательства" Опрос исследовательской службы Университета Монмута выявил обеспокоенность американских избирателей по поводу предполагаемого иностранного вмешательства в выборы: 37% выразили "серьезную озабоченность" по этому поводу и 35% - "определенную озабоченность". Среди участвовавших в опросе демократов 40% считают возможным вмешательство в голосование со стороны России, 9% назвали Китай и 4% - другие страны. Среди республиканцев 12% опасаются вмешательства в выборы Китая, 6% - России и 3% - других стран. Почти каждый третий участник опроса из числа сторонников Демократической партии не исключает возможности того, что Трамп может каким-то образом осуществить вмешательство в процесс голосования. "Американское разведывательное сообщество уже ранее указывало на Россию и в меньшей степени на Китай как на страны, которые в прошлом вмешивались в ход голосования и, возможно, планируют это в будущем, - отметил в этой связи Патрик Мюррей. - Однако предвыборный штаб Трампа достаточно успешно отвлек внимание его сторонников от этих стран и вместо этого сосредоточился на попытках демократов расширить число избирателей за счет возможности голосования по почте". "Вмешательство" в американский избирательный процесс в 2016 году России инкриминировали спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США. Предвыборные программы На национальных партийных съездах делегаты должны одобрить предвыборные программы. В руководстве Республиканской партии в июне обсуждалась возможность сохранить к ноябрьским выборам ту же платформу объемом 54 страницы, которая была подготовлена к выборам 2016 года. В ней республиканцы провозглашают себя "партией мира с позиции силы", утверждают, что "американская исключительность обеспечивает уникальные лидирующие позиции в мире", высказываются за "расширенную координацию действий с союзниками по НАТО" и за "применение совместных с союзниками санкций в отношении России".