{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Белоруссии после выборов президента

Оппозиция Белоруссии считает Тихановскую избранным президентом на переходный период

Валерий Цепкало, которого не зарегистрировали кандидатом на выборах, заявил, что "ни о каких полгода руководства президента Белоруссии Александра Лукашенко речи не идет"

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Оппозиция Белоруссии не признает официальные результаты выборов и настаивает на том, что на переходный период республику могла бы возглавить оппонент действующего президента Светлана Тихановская. Такое мнение высказал в субботу Валерий Цепкало, который не был зарегистрирован ЦИК Белоруссии для участия в президентских выборах.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

"Ни о каких полгода руководства [президента Белоруссии Александра] Лукашенко речи не идет. Президент на переходный период - Светлана Тихановская, законно избранный президент Республики Беларусь", - написал он в своем Telegram-канале.

После объявления в пятницу официальных итогов выборов в Белоруссии штаб Тихановской заявил, что не признает победу Лукашенко. Тихановская, которая заняла второе место по итогам голосования, объявила, что инициирует создание координационного совета для обеспечения передачи власти.

В ее штабе ранее заявили, что будут настаивать на проведении новых выборов в течение полугода, на которые должны быть приглашены наблюдатели от международных организаций.

Теги
БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
Протесты в Белоруссии после выборов президента
В Минске минутой молчания почтили память погибшего во время акции протеста
Сотрудники правоохранительных органов не препятствуют собранию
Читать полностью