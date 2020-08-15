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В Варшаве подписали польско-американский договор об активизации военного сотрудничества

Договор предусматривает увеличение американского военного контингента в Польше, а также придание американскому военному присутствию постоянного статуса
Государственный секретарь США Майкл Помпео и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий Janek Skarzynski/Pool via REUTERS
Описание
Государственный секретарь США Майкл Помпео и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© Janek Skarzynski/Pool via REUTERS

ВАРШАВА, 15 августа. /ТАСС/. Договор между правительствами Польши и США об усилении военного сотрудничества подписан в субботу в Варшаве. Свои подписи под документом поставили государственный секретарь США Майкл Помпео, находящийся с визитом в польской столице, и глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак. Церемония подписания прошла в президентском дворце в присутствии главы государства Анджея Дуды.

Договор предусматривает увеличение американского военного контингента в Польше, а также придание американскому военному присутствию постоянного статуса.

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