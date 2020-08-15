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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Лукашенко и Путин обсудили по телефону ситуацию, связанную с Белоруссией

Ранее Лукашенко заявил, что планирует рассмотреть ситуацию в Белоруссии с Путиным, так как происходящее в республике касается всего пространства Союзного государства
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили в субботу по телефону ситуацию, которая складывается внутри и вокруг республики. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

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Ранее в тот же день Лукашенко на совещании в Минске заявил, что планирует рассмотреть ситуацию в Белоруссии с Путиным, так как происходящее в республике касается всего пространства Союзного государства.

Лукашенко в пятницу на совещании с членами Совета безопасности Белоруссии сказал, что в страну "понаехали" из Польши, Нидерландов, с Украины, от Алексея Навального. Он расценил это как начало агрессии.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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