СМИ: турецкая подлодка вошла в территориальные воды Греции

АФИНЫ, 15 августа. /ТАСС/. Турецкая подлодка подошла к греческому мысу Сунион (столичная область Аттика) в 70 км от Афин, вторгшись в греческие территориальные воды. Об этом сообщил в субботу портал ArmyVoice, специализирующийся на военной тематике.

По его данным, турецкая подводная лодка типа 209 была обнаружена греческим противолодочным вертолетом, когда она пересекла пролив Кафирефс (между греческими островами Эвбея и Андрос) и приближалась к Аттике. Фрегат Salamis обнаружил турецкую подводную лодку к западу от греческого острова Родос, а другая находилась в районе острова Карпатос.

В связи с этим, отмечает портал, в ВВС Греции была объявлена тревога, и с утра субботы экипажи вертолетов "прочесывают" противолодочными гидролокаторами каждый район Эгейского моря.

Портал сообщает, что в Эгейском и Средиземном морях, вдали от границ зоны, объявленной Турцией с помощью международного оповещения NAVTEX, находятся около 6-8 турецких подводных лодок, "которые участвуют в операциях, пытаясь достичь береговой линии Греции".

Официального подтверждения этой информации пока нет.

По мнению издания, Турция пытается создать условия для военного инцидента с Грецией, чтобы принудить Афины к переговорам по разделу морских зон на турецких условиях, напряженность в Эгейском море становится опасной, "когда союзники (страны ЕС - прим. ТАСС) вместо того, чтобы осудить турецкую провокацию, ласкают слух Эрдогана".

Портал отмечает, что "под немецким давлением не было даже принято решения об осуждении турецкой провокации, и поэтому не было сделано и совместного заявления (на экстренном заседании совета по иностранным делам ЕС 14 августа по ситуации в Средиземном море - прим. ТАСС)".

Обострение греко-турецких отношений

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас подписал 6 августа с главой египетского МИД Самехом Шукри соглашение о демаркации морских зон.

По словам Афин, оно закрепляет право греческих островов на морской шельф и исключительные экономические зоны (ИЭЗ). МИД Турции заявил, что Анкара не признает этот документ и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.

Греческие оборонные источники сообщили, что турецкий фрегат Kemal Reis класса Yavuz пытался в среду таранить греческий фрегат Limnos, наблюдавший за турецким судном Oruc Reis в районе греческого морского шельфа. В ходе маневра получил повреждение турецкий фрегат.

При этом Греция не признает подписанный в ноябре Анкарой с базирующимся в Триполи правительством меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. По оценке греческого МИД, этот документ лишает права на континентальный шельф и ИЭЗ греческие острова, находящиеся между Турцией и Ливией. Афины называют этот меморандум лишенным юридической силы.

Судя по карте, которая появилась 6 августа в греческих СМИ, зоны, которые определены Грецией и Египтом в соглашении по демаркации их исключительных экономических зон, пересекаются с зонами, которые провозглашались своими Турцией и Ливией в их прошлогоднем меморандуме.