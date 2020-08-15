Румыния продолжит усилия по увеличению военного присутствия НАТО в стране

БУХАРЕСТ, 15 августа. /ТАСС/. Румыния будет продолжать усилия по увеличению военного присутствия НАТО на территории страны. Это заявил в субботу президент Клаус Йоханнис, текст выступления которого размещен на сайте президентской администрации.

"Развитие событий к востоку от Румынии и ее положение на внешней границе ЕС и НАТО требуют большей активности от Румынии", - заявил глава государства, выступая в военном порту Констанцы на торжествах по случаю Дня ВМС. "Мы будем продолжать усилия по развитию национальной обороноспособности и увеличению присутствия союзников в структурах НАТО на территории Румынии для укрепления национальной безопасности".

МИД Румынии опубликовал в пятницу заявление, в котором утверждалось, что "союзный процесс укрепления безопасности в регионе Черного моря является частью законного и соответствующего международному праву ответа на интенсификацию вызовов по адресу евроатлантической безопасности". "Как НАТО, так и союзники неоднократно ясно подчеркивали, что принятые с этой целью меры являются чисто оборонительными и соответствуют международным обязательствам", - отмечалось в документе.

Это заявление румынского внешнеполитического ведомства было ответом на комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с намерениями увеличить военное присутствие США и НАТО на территории Румынии.

На брифинге в четверг Захарова заявила, что планы США перевести свои военные подразделения из Германии в Румынию вписываются в курс НАТО по созданию "дуги напряженности" у западных границ России. "Понятно, что такие провокационные поползновения не останутся без должного ответа со стороны России, этот факт должны учитывать и в столицах тех восточноевропейских стран, которые днем и ночью думают, что бы такое еще придумать на направлении русофобии, зазывая американских солдат", - сказала она.