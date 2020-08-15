Президент Литвы встанет в "живую цепь" от Вильнюса до границы с Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 15 августа. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа примет участие в назначенной на 23 августа массовой акции в поддержку протестующих после президентских выборов жителей Белоруссии. Об этом в субботу в эфире национального радио LRT сообщил один из ее инициаторов журналист Андрюс Тапинас.

"Насколько мне известно, президент Науседа, экс-президент Даля Грибаускайте планируют принять участие в нашем мероприятии", - утверждал он.

По словам Тапинаса, с момента объявления 14 августа о проведении акции для участия в ней на специальной платформе в интернете зарегистрировалось около 12 тыс. человек. По оценке организаторов, для того, чтобы выстроить такую цепочку, необходимо участие более 20 тыс. человек.

Планируется, что "живая цепь" начнется на Кафедральной площади в центре литовской столицы, откуда участники выстроятся до посольства Белоруссии, а затем по автомагистрали Вильнюс - Минск растянутся до контрольно-пропускного пункта на литовско-белорусской границы в Медининкае. Протяженность цепочки составит около 35 км.

9 августа состоялись президентские выборы в Белоруссии. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней. По информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.