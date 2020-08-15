Премьер Польши считает, что выборы в Белоруссии необходимо повторить

ВАРШАВА, 15 августа. /ТАСС/. Президентские выборы в Белоруссии следует провести заново. Об этой позиции премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого сообщил в субботу журналистам пресс-секретарь главы правительства Петр Мюллер.

Необходимость новых выборов, по его словам, связана с тем, что "избирательный процесс, который прошел в последнее время, не был процессом, гарантирующим реализацию демократического мандата, демократических процедур для общества Белоруссии". "В связи с этим польское правительство считает, что выборы в Белоруссии должны быть проведены повторно", - сказал Мюллер.

Он напомнил, что правительство намерено выделить 50 млн злотых (около $14 млн) на "поддержку СМИ, неправительственных организаций, программы стипендий, а также помощь репрессированным лицам на территории Белоруссии".

Белорусская тема обсуждалась в субботу на переговорах Матеуша Моравецкого с посетившим Варшаву госсекретарем США Майклом Помпео, уточнил Мюллер.