Лукашенко 15 августа посетит Генштаб, где обсудит ситуацию в стране

Об этом сообщило агентство БелТА.

Оно приводит высказывания белорусского лидера, сделанные в субботу во время совещания в Минске. "К методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства", - отметил Лукашенко.