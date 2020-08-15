Лукашенко 15 августа посетит Генштаб, где обсудит ситуацию в стране

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит в субботу Генштаб вооруженных сил, где обсудит ситуацию в стране в центре стратегического управления Минобороны.
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Об этом сообщило агентство БелТА.
Оно приводит высказывания белорусского лидера, сделанные в субботу во время совещания в Минске. "К методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства", - отметил Лукашенко.