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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Лукашенко 15 августа посетит Генштаб, где обсудит ситуацию в стране

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит в субботу Генштаб вооруженных сил, где обсудит ситуацию в стране в центре стратегического управления Минобороны.

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Об этом сообщило агентство БелТА.

Оно приводит высказывания белорусского лидера, сделанные в субботу во время совещания в Минске. "К методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства", - отметил Лукашенко.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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