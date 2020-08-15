Помпео призвал власти Белоруссии начать диалог с обществом

ВАРШАВА, 15 августа. /ТАСС/. Белорусские власти должны начать диалог с гражданским обществом. Об этом заявил в субботу на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем государственный секретарь США Майкл Помпео.

"Мы призываем белорусские власти начать диалог с белорусским обществом", - сказал он.

"Мы говорили, что выборы [президента Белоруссии] не были свободными и справедливыми", - указал Помпео, напомнив, что в последние дни ведутся активные переговоры с европейскими лидерами, чтобы поддержать белорусский народ.

По словам Помпео, власти США поддерживают освобождение участников акций протеста в Белоруссии, но считают эти действия недостаточными.

"Мы обсудили ситуацию в Белоруссии, за которой мы тщательно следим. Я был рад видеть, что часть задержанных была освобождена, но этого явно недостаточно", - заявил он.

Чапутович в свою очередь назвал развитие событий в Белоруссии "беспокоящим" и в очередной раз призвал белорусские власти "уважать права человека".

Госсекретарь США прибыл в Варшаву утром в субботу и подписал с главой Минобороны Польши договор об усилении военного сотрудничества, который предусматривает размещение в Польше войск США на регулярной основе и численное увеличение воинского контингента.