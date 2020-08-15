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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Во многих городах и поселках Белоруссии проходят мирные акции протеста

Акции солидарности проходят, в том числе, в Верхнедвинске, Высоком, Барановичах, Климовичах, Гродно, Ивье, Могилеве, Витебске и Бресте

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Акции солидарности недовольных итогами выборов президента Белоруссии проходят в субботу в областных и районных центрах, небольших городах и поселках республики. Они начались одновременно с поминовением в Минске погибшего там в начале недели участника протестов.

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В местных интернет-порталах и Telegram-каналах опубликованы видео- и фотоотчеты о манифестациях, в том числе в городе Берёза Брестской области, где вдоль главной улицы выстроились несколько десятков человек с цветами и белыми воздушными шариками. Легковые автомобили и большегрузы двигаются с продолжительными сигналами. В Заславле люди встали живой цепью вдоль главной улицы, приветствуя проезжающие автомобили аплодисментами и бело-красно-белыми флагами. Подобные мирные акции проходят в Верхнедвинске, Высоком, Барановичах, Климовичах, Гродно, Ивье, Могилеве, Витебске, Бресте и других городах и населенных пунктах республики.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Протестные акции по призывам оппозиции продолжаются в республике уже в течение недели.

Теги
БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн
После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа по всей стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции
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