Лукашенко заявил, что Минску не нужны международные посредники для урегулирования ситуации

"Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите", - сообщил он на совещании в центре стратегического управления Министерства обороны Белоруссии, передает агентство БелТА.

Лукашенко также заявил, что страной никогда не будет управлять никакое находящееся за рубежом правительство. "Никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда. Неужели историю не изучали?" - приводит его слова БелТА.

Он также признал, что ситуация в стране непростая, но, по его словам, власть сможет ее удержать. "Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим, - цитирует белорусского лидера агентство БелТА. - Я не хочу сказать, что есть место для какого-то благодушия, успокоенности. Нет, мы никогда не успокаивались. Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы".