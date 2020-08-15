Помпео не стал комментировать предложение Путина провести онлайн-саммит по Ирану

ВАРШАВА, 15 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя оружейное эмбарго против Ирана, не стал отвечать на вопрос о предложении президента России Владимира Путина провести онлайн-саммит "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН, Германии и Ирана по проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

На пресс-конференции в субботу по итогам встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем журналистка американской телекомпании NBC спросила Помпео, "согласятся ли Соединенные Штаты на предложение России о встречи Группы 5+1 (5 постоянных членов СБ ООН и Германии) по Ирану".

Однако госсекретарь США, находящийся с визитом в Варшаве, предпочел не комментировать инициативу Путина, ограничившись лишь выражением сожаления тем фактом, что американская резолюция по запрету на поставки оружия Ирану не была поддержана в СБ ООН.

14 августа президент РФ Владимир Путин предложил провести в ближайшее время в режиме онлайн саммит "пятерки" - постоянных членов Совбеза ООН - Германии и Ирана, посвященный проблемам реализации СВПД. Как говорится в заявлении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля, цель данного мероприятия заключается в том, чтобы "наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН".