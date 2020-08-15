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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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В штабе Цепкало заявили, что белорусские власти могут обвинить его во взяточничестве

Валерий Цепкало находится в Киеве

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Уголовное дело может быть возбуждено в отношении экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало после проверки МВД. Об этом сообщили ТАСС в штабе Цепкало в субботу.

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"По результатам проверки заявления турецкого бизнесмена Седата Игдеджи, проведенной МВД, может быть возбуждено дело по обвинению во взяточничестве", - отметил собеседник агентства.

Он сказал, что эту информацию сложно проверить в выходные дни. "Единственное, я видел бумагу из милиции, что Валерий Цепкало находится в розыске", - сказал представитель его штаба. Он сообщил, что в настоящее время тот находится в Киеве.

ЦИК отказал бывшему руководителю Парка высоких технологий Цепкало в регистрации кандидатом в президенты страны, посчитав, что он не собрал необходимые 100 тыс. подписей в поддержку своего выдвижения. Претензии также возникли к декларации его супруги. Цепкало вместе с двумя детьми покинул Белоруссию еще до выборов, получив, по его словам, информацию о готовящемся аресте.

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