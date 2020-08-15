Президент Кипра: заселение курортной зоны Фамагусты нанесет ущерб европерспективам Турции

НИКОСИЯ, 15 августа. /ТАСС/. Нарушение Анкарой существующего статуса Вароши - курортной зоны кипрского города Фамагуста - путем открытия его для бизнеса и туристов в нарушение действующих резолюций ООН самым негативным образом повлияет на реализацию европерспектив Турции. Об этом заявил президент Республики Кипр Никос Анастасиадис после состоявшейся в субботу церковной службы в горной деревне Продромос по случаю отмечаемого на острове праздника Вознесения Девы Марии.

"Турции следует сначала рассчитать все издержки, поскольку такое решение станет причиной не только обращения в Совет Безопасности (ООН) или Европейский совет, но и причиной того, что будет приостановлен весь европейский курс Турции", - сказал глава островного государства, комментируя публикации в турецкой и турко-кипрской прессе, в которых утверждается, что Анкара готовится открыть доступ к Вароше.

Анастасиадис подчеркнул, что "окончательного урегулирования" проблемы Вароши можно достичь только "через искренний диалог и проявление полного уважения к международному и морскому праву".

Статус Вароши

Фамагуста была покинута греками-киприотами во время оккупации северной части Кипра турецкими войсками в 1974 году. Составляющим явное большинство жителей города 26 тыс. представителей греческой общины было велено в течение суток покинуть Фамагусту и лишь с теми вещами, которые они могли унести с собой. Но если жизнь в большей части города далее поддерживали оставшиеся там турки-киприоты, а также переселенцы из Турции, то район Вароша, расположенный к югу от основной части Фамагусты, окончательно опустел, номинально попав в буферную зону ООН, но де-факто оказавшись под контролем турецких войск.

В текущем и прошлом годах Анкара уже подтверждала свое намерение открыть Варошу для туристов и жителей северной части Кипра. Так, в феврале ряд турецких и турко-кипрских официальных лиц провели в Вароше круглый стол, по окончании которого вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что пришло время изменений с тем, чтобы пустующий на протяжении последних 46 лет район Фамагусты вновь превратился в курорт. Он пообещал, что специалисты изучат состояние более 8,6 тыс. зданий в Вароше, чтобы определить, как поступать с ними дальше.

Реакция властей Республики Кипр

Такой подход вызывает у официальной Никосии жесткое раздражение, поскольку планы Турции противоречат резолюции Совета Безопасности ООН 550 от 1984 года. В этом документе говорится, что Совбез "считает попытки заселить любую часть Вароши лицами, не являющимися ее жителями, недопустимыми и призывает передать этот район под управление Организации Объединенных Наций".

В связи с планами Анкары Анастасиадис направил соответствующий протест генсеку ООН Антониу Гутерришу, постпредам в ООН пяти стран, которые являются постоянными членами Совбеза ООН (России, Великобритании, Китая, США и Франции), председателю Евросовета Шарлю Мишелю и канцлеру Германии Ангеле Меркель как лидеру страны, председательствующей в ЕС.

Президент кипрского государства также внес предложение образовать комиссию международных экспертов с участием в ней также бывших жителей Вароши, представляющих как греко-кипрскую, так и турко-кипрскую общины, чтобы вынести оценку сложившейся ситуации в этом районе Фамагусты с целью возврата собственности ее законным владельцам и их потомкам, ожидающим этого последние 46 лет.