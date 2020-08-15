Экс-кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев: время для передачи власти еще не пришло

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев готов обсуждать вопрос создания координационного совета для передачи власти в стране, но приступать к процессу трансфера пока рано. Свою позицию он изложил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Что-то конкретное по вопросу создания совета я смогу сказать после того, когда поговорю лично со Светланой [Тихановской]. О передаче власти пока говорить преждевременно до тех пор, пока не будет выполнен ряд ранее обозначенных требований", - сказал экс-кандидат.

Ранее в штабе Тихановской заявили, что оппозиция приступает к формированию координационного совета для трансфера власти в республике.