Спикер сената Белоруссии и пресс-секретарь Лукашенко приехали в минский телецентр

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Председатель Совета Республики (верхняя палата парламента Белоруссии) Наталья Кочанова и пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт приехали в "Белтелерадиокомпанию" в Минске. Об этом сообщает в субботу портал tut.by .

Вместе с ними в здание госкомпании также вошел председатель Союза журналистов, политический обозреватель БТ Андрей Кривошеев. Собравшиеся у здания встретили их криками "Правду".

Одна из женщин, вышедшая из здания, рассказала, что Качанова и Эйсмонт беседуют с сотрудниками телерадиокомпании. По ее словам, собравшиеся, примерно 40 человек, задают им вопросы о происходящем в стране, интересуются, почему на госканалах не рассказывают правду о ситуации.

К зданию "Белтелерадиокомпании" направляется колонна из нескольких сотен человек. В руках у некоторых из них цветы. Они присоединяются к людям, уже стоящим там. Многие держат плакаты с текстом, осуждающим насилие над участниками протестных акций, которые проходят в республике после президентских выборов. Проезжающие мимо автомашины продолжительно гудят.

С полудня на Пушкинской площади Минска проходит траурный митинг в память о погибшем там манифестанте. Сейчас люди начинают собираться в самом центре города, на площади Независимости.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. После подведения первых итогов голосования в Белоруссии начались массовые протесты, переросшие в столкновения с силами правопорядка.