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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Сергей Черечень считает, что с идеей создания общего штаба с Тихановской ничего не выйдет

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень считает, что жизнеспособность идеи о формировании так называемого координационного совета по трансферу власти зависит от тех персоналий, которые будут заниматься ее воплощением. Об этом ТАСС сообщила в субботу пресс-секретарь политика Виктория Стрелковская.

"Сергей Черечень хотел бы знать, кто занимается реализацией этой идеи. Если это те же люди, с которыми мы ранее обсуждали вопрос объединения [со штабом экс-кандидата Светланы Тихановской], то ничего путного из этого не получится", - отметила она.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
Протесты в Белоруссии после выборов президента
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