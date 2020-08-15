Глава МИД Латвии считает, что в Белоруссии нужно провести новые президентские выборы

РИГА, 15 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс утверждает, что судьбу Белоруссии могут решить новые свободные и честные президентские выборы. Соответствующее сообщение он разместил в субботу на своей странице в Twitter.

"Народ Белоруссии просыпается. Думать, что иностранные силы могут вмешаться и вести столь большое и мирное движение за свободу, как предположил [президент республики] господин [Александр] Лукашенко, - это бред", - считает глава внешнеполитического ведомства. С его точки зрения, "не Россия, а новые свободные и честные выборы могут решить судьбу Белоруссии".

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,10% одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. Она не признала результаты волеизъявления. После подведения первых итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с силами правопорядка.