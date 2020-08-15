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В штабе Тихановской выступили против второго тура выборов или пересчета голосов

Пресс-секретарь экс-кандидата в президенты Белоруссии Анна Красулина считает, что Светлана Тихановская "имеет внутреннюю легитимность" в Белоруссии

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской выступает против проведения второго тура выборов или пересчета голосов. Об этом заявила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в субботу.

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"Ни о каком втором туре речи быть не может. Ни о каком пересчете голосов, а сейчас ходят идеи пересчитать, тоже речи быть не может, потому что мы уже видим свидетельства, фотографии, что в котельных жгут бюллетени. <…> Мы знаем, что бюллетени уничтожены", - сказала она.

Красулина подчеркнула, что Тихановская "имеет внутреннюю легитимность" в Белоруссии. Также она выразила уверенность в том, что мировое сообщество признает Тихановскую законным президентом. "Уже последовали заявления от ряда стран о том, что именно так и должно произойти. По крайней мере о том, что прежний президент Республики Беларусь не получил большинства на выборах, и он должен уйти", - добавила пресс-секретарь.

Юрист объединенного штаба экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Максим Знак ранее в субботу сообщил ТАСС, что оппозиция в Белоруссии приступает к формированию координационного совета для трансфера власти в стране. Страны Балтии и Польша заявили, что готовы выступить посредниками в урегулировании ситуации в Белоруссии.

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БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020Протесты в Белоруссии после выборов президента
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