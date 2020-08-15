Генпрокурор Белоруссии: массовые мероприятия нужно согласовывать с органами власти

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк в связи с многочисленными акциями протеста в стране предупредил, что проведение массовых мероприятий должно быть согласовано с местными властями. Соответствующее заявление он сделал в субботу в эфире телеканала " Беларусь-1" .

"Республика Беларусь - правовое государство, в нем действуют законы, и отменить их никто не имеет права. Все должны понимать, что проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей должно быть согласовано с местными органами власти", - подчеркнул генпрокурор. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка.

В Белоруссии акции протеста проходят седьмой день подряд. Демонстранты не согласны с объявленными итогами президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. Сразу после подведения первых итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, задержаны более 6 тыс. человек, пострадали десятки правоохранителей и демонстрантов.