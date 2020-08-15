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Протесты в Белоруссии после выборов президента

В приграничном Бресте проходит массовая акция протеста

Колонна манифестантов численностью более тысячи человек движется по проспекту, заняв половину проезжей части

ТАСС, 15 августа. Массовая акция протеста против результатов президентских выборов в Белоруссии проходит в приграничном с Польшей городе Бресте. Соответствующие фото и видеоматериалы опубликованы в соцсетях.

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На кадрах видно, что колонна манифестантов численностью более тысячи человек движется по проспекту Машерова, заняв половину проезжей части. Люди несут красно-белые полотна и скандируют "Уходи!"

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. После подведения первых итогов голосования в Белоруссии начались массовые протесты, переросшие в столкновения с силами правопорядка.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
Протесты в Белоруссии после выборов президента
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