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Лукашенко обеспокоен наращиванием "вооруженного компонента" в Польше и Литве

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Президент Белорусии Александр Лукашенко в субботу выразил обеспокоенность увеличением вооруженного компонента на территории Литвы и Польши, где проводятся военные учения НАТО. Об этом глава республики заявил на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Белоруссии, передает агентство БелТА.

"Меня больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств - Польше и Литве. Там, как вам известно, проходят военные учения натовских войск. Это тоже было бы ничего, но идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Не видеть это, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем. И когда рано утром я разговаривал и слушал доклад начальника Генерального штаба, я заметил: наших военных также беспокоит эта проблема", - заявил белорусский лидер.

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