Спикер верхней палаты парламента не дала четких ответов сотрудникам "Белтелерадиокомпании"

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудники государственной "Белтелерадиокомпании" на встрече в субботу с председателем Совета Республики (верхняя палата парламента Белоруссии) Натальей Кочановой и пресс-секретарем президента Белоруссии Натальей Эйсмонт не смогли получить четких ответов на свои вопросы о создавшейся ситуации в республике и о том, как она отражается в материалах государственных СМИ.

Как сообщает корреспондент ТАСС, выходящие из здания работники телерадиоцентра говорят, что аудитория интересовалась у прибывших представителей власти "о происходящем в стране и почему на госканалах не рассказывают правду". По словам участников встречи, им в ответ "звучали общие фразы". Один из сотрудников добавил, что им говорили "о состоявшихся честных выборах и что Белоруссию сейчас пытаются разрушить извне".

Некоторые сотрудники телерадиокомпании подтверждают, что намереваются с понедельника начать забастовку, но пока не определились с ее формой. По словам работников компании, Эйсмонт и Качалина уговаривали не делать этого.

У здания "Белтелерадиокомпании" собрались нескольких сотен человек. В руках у некоторых цветы, плакаты с текстами, осуждающими насилие над участниками протестных акций, которые проходят в республике после президентских выборов.