Госдеп считает Совбез ООН лучшим местом обсуждения оружейного эмбарго против Ирана

ВАШИНГТОН, 15 августа. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Соединенные Штаты считают лучшим местом для обсуждения вопросов продления оружейного эмбарго в отношении Ирана Совет Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил в субботу корреспонденту ТАСС официальный представитель Госдепартамента США, отвечая на просьбу прокомментировать предложение президента России Владимира Путина провести онлайн-саммит "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН, Германии и Ирана по проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"Соединенные Штаты твердо убеждены, что Совет Безопасности - лучшее место для проведения дискуссий, связанных с продлением оружейного эмбарго ООН", - сказал он.

"Соединенные Штаты в последние 19 месяцев стремились стимулировать диалог и дискуссии в Россией и другими членами Совета Безопасности относительно продления оружейного эмбарго ООН, - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства. - Россия вновь и вновь <...> утверждала, что не существует легитимного основания для обсуждения продления оружейного эмбарго ООН в Совете Безопасности, и отказывалась вести переговоры по какому-либо из текстов, которые мы предлагали".

14 августа президент РФ Владимир Путин предложил провести в ближайшее время в режиме онлайн саммит "пятерки" - постоянных членов Совбеза ООН - Германии и Ирана, посвященный проблемам реализации СВПД. Как говорится в заявлении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля, цель данного мероприятия заключается в том, чтобы "наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН".

Резолюция США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана в пятницу не набрала нужного числа голосов в СБ ООН. В своем проекте резолюции Вашингтон предлагал продлить его действие до тех пор, "пока Совет Безопасности не примет обратное решение". Против проголосовали Россия и Китай, за - США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.

Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран согласно условиям ядерной сделки истекает 18 октября 2020 года.