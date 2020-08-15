В ОДКБ заявили, что Белоруссия пока не обращалась с просьбой об оказании помощи

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Белоруссия пока не обращалась в секретариат Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой о предоставлении помощи. Об этом сообщил в субботу ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В настоящий момент в секретариат ОДКБ никаких обращений от Белоруссии в оказании помощи не поступало", - отметил Зайнетдинов.

Как он уточнил, в случае получения такого обращения от белорусской стороны оно будет рассмотрено в установленном в организации порядке. "Основания для оказания помощи прописаны в Договоре коллективной безопасности в статье 4 (посвящена агрессии какой-либо страны или стран в отношении государства - члена ОДКБ - прим. ТАСС) и в уставе организации. Однако все решения об оказании помощи принимаются в организации только после проведения соответствующих консультаций со всеми государствами - членами ОДКБ", - пояснил пресс-секретарь.

Как сообщил ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, Россия при первом запросе окажет помощь в деле обеспечения безопасности его страны в случае внешней угрозы. Глава Белоруссии уточнил, что "речь идет о военной составляющей" по договору с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ.

В статье номер 4 Договора о коллективной безопасности ОДКБ, в частности, указывается, что если одно из государств организации подвергнется агрессии со стороны какой-либо страны или группы стран, это будет рассматриваться как акт агрессии против всех членов ОДКБ. Все государства ОДКБ окажут пострадавшей стране-участнице необходимую помощь, в том числе военную.