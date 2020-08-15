Лукашенко поручил правительству выполнять свои функции до формирования нового кабмина

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "О полномочиях правительства Республики Беларусь", которым поручил премьер-министру и членам правительства выполнять их функции до формирования нового состава кабмина. Об этом сообщило в субботу агентство БелТА.

В Белоруссии после выборов главы государства действующее правительство слагает свои полномочия.

Ранее в субботу Лукашенко заявил, что новое правительство в основном уже сформировано, и возможны только "какое-то нюансы".