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Лукашенко поручил правительству выполнять свои функции до формирования нового кабмина

Ранее президент Белоруссии заявил, что новое правительство в основном уже сформировано, и возможны только "какое-то нюансы"

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "О полномочиях правительства Республики Беларусь", которым поручил премьер-министру и членам правительства выполнять их функции до формирования нового состава кабмина. Об этом сообщило в субботу агентство БелТА.

В Белоруссии после выборов главы государства действующее правительство слагает свои полномочия.

Ранее в субботу Лукашенко заявил, что новое правительство в основном уже сформировано, и возможны только "какое-то нюансы".

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