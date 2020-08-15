Активисты, требующие санкций против Лукашенко, собрались у резиденции британского премьера

ЛОНДОН, 15 августа. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Юрий Михайленко/. Активисты, требующие введения санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его отставки, собрались в субботу напротив здания МИД Великобритании и резиденции премьер-министра страны на Даунинг-стрит, 10. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в мирной демонстрации принимают участие около 200 человек.

Участники акции скандируют на нескольких языках лозунги: "Уходи, уходи!", "Хватит убивать людей!", "Освободи Белоруссию" и "Верим, можем, победим". Активисты построились цепью вдоль правительственной улицы Уайтхолл, держа плакаты с лозунгами и бело-красно-белые флаги - один из исторических символов Белоруссии. Водители многих автомобилей, проезжающих мимо, сигналят в поддержку демонстрантов.

"Европейский союз уже заявил о том, что объявленные результаты выборов не могут быть признаны действительными, и это отправная точка, - сказал корреспонденту ТАСС один из организаторов пикета председатель Объединения белорусов Великобритании Николай Пачкаев. - По нашему мнению, Великобритания, во-первых, должна присоединиться к позиции ЕС. Во-вторых, британское правительство приняло новые законы, которые позволяют оказывать определенное давление на тех, кто нарушает права человека в мире".

Как отметил собеседник агентства, участники акции считают, что Лондону следует применить вступившую в силу в июле "поправку Магнитского" против тех, "кто практикует пытки и фальсификацию выборов в Белоруссии". Как подчеркнул Пачкаев, Лондон не зависит от Евросоюза в применении нового правового инструмента, и члены объединения уже направили соответствующий запрос в британский МИД, ожидая официального ответа.

С 9 августа в Лондоне проходят акции протеста, участие в которых принимают не только представили белорусской диаспоры, по оценкам Пачкаева насчитывающей более 5 тыс. человек, но и поддерживающие их британцы, а также выходцы из России, Украины, Латвии и других стран.

"Я из Ирана, но я смотрю новости и думаю, что каждый способен понять, когда где-то в мире творится несправедливость. То, что там делают [власти Белоруссии] - несправедливо, и именно поэтому мы здесь. Надеюсь, что нам удастся что-то изменить, но там повсюду коррупция", - сказала корреспонденту ТАСС одна из участниц акции, рассказавшая, что у нее много друзей из Белоруссии, делящихся новостями о событиях в республике через Facebook.

В среду около 200 человек прошли маршем через центр Лондона к белорусскому посольству, требуя "положить конец насилию" и "провести честные выборы". Активисты также несут цветы к белорусскому посольству в память о манифестанте, погибшем в Минске.

"Впервые в жизни у меня есть надежда, что можно что-то изменить. Хочется верить, что какое-то чудо случится. Может быть победит любовь и наивная белорусская вера в чудеса с мирным протестом", - сказала корреспонденту ТАСС уже 12 лет живущая в Великобритании уроженка Могилева Елена, признавшаяся, что в этом году впервые начала участвовать в протестных акциях.