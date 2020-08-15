Глава МИД Канады провел телефонный разговор с Тихановской

ОТТАВА, 15 августа. /ТАСС/. Глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань провел телефонный разговор со Светланой Тихановской. Об этом он в субботу сообщил в своем Twitter.

"Я только что поговорил со Светланой Тихановской, лидером оппозиции Белоруссии, - написал министр. - Я подтвердил приверженность Канады народу Белоруссии, и [заявил], что мы внимательно следим за ситуацией и обдумываем следующие шаги".

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. Она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, были задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.