{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Белоруссии после выборов президента

Глава МИД Канады провел телефонный разговор с Тихановской

Франсуа-Филипп Шампань заявил о поддержке народа Белоруссии

ОТТАВА, 15 августа. /ТАСС/. Глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань провел телефонный разговор со Светланой Тихановской. Об этом он в субботу сообщил в своем Twitter.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

"Я только что поговорил со Светланой Тихановской, лидером оппозиции Белоруссии, - написал министр. - Я подтвердил приверженность Канады народу Белоруссии, и [заявил], что мы внимательно следим за ситуацией и обдумываем следующие шаги".

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. Она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, были задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Теги
БелоруссияКанадаПротесты в Белоруссии после выборов президента
Кризис на Украине
В ЛНР заявили, что ополченец погиб при обстреле со стороны украинских силовиков
В республике ожидают от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ "должной реакции на военные преступления киевских властей и грубые нарушения дополнительных мер по усилению режима прекращения огня"
Читать полностью