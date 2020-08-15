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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Тысячи жителей Бреста вышли на улицы города, протестуя против официальных итогов выборов

По оценкам наблюдателей, в колонне насчитывается от 10 до 15 тыс. человек

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Тысячи жителей Бреста вышли в субботу на улицы города на мирную акцию протеста. Люди собрались на центральной площадь Ленина, чтобы выразить недовольство официальными результатами прошедших в воскресенье президентских выборов в Белоруссии.

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Затем многочисленная колонна, в которой, по оценкам наблюдателей, насчитывается от 10 до 15 тыс. человек, прошла до парка "Воинов-интернациналистов" в микрорайоне "Восток" и вышла на Варшавский мост. Участники шествия с белыми и красными шариками, цветами и плакатами скандируют: "Свободу", "Живе Беларусь" и "Брест выходи".

Как рассказал корреспонденту ТАСС участник акции по телефону, несмотря на вечер, манифестанты не намерены завершать акцию. Сотрудники ГАИ не препятствуют демонстрантам, оказывают при необходимости содействие.

Одновременно в другой части города люди выстроились в цепочку солидарности. Она растянулась от гостиницы "Интурист" до Кобринского моста.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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