{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Обновлено 

Трамп допустил, что США не будут участвовать в саммите по Ирану до завершения выборов

Президент США Дональд Трамп AP Photo/Alex Brandon
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Вашингтон, вероятно, не будет до завершения президентских выборов в США участвовать в онлайн-саммите по Ирану, провести который предложил глава российского государства Владимир Путин. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси) президент США Дональд Трамп, трансляция велась на сайте Белого дома.

На эту тему
Иран сокращает обязательства по ядерной сделке — и вот причины

На вопрос, примут ли США участие, американский лидер ответил: "Вероятно, нет. Думаю, мы захотим подождать до завершения выборов".

14 августа Путин предложил провести в ближайшее время в режиме онлайн саммит "пятерки" - постоянных членов Совбеза ООН - Германии и Ирана, посвященный проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Как говорится в заявлении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля, цель мероприятия заключается в том, чтобы "наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАИранГерманияРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаТрамп, Дональд
Дело Эдварда Сноудена
Трамп заявил, что серьезно рассмотрит возможность помилования Сноудена
Американский лидер сообщил, что намерен внимательно изучить ситуацию с экс-сотрудником Агентства национальной безопасности
Читать полностью