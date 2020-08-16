Трамп допустил, что США не будут участвовать в саммите по Ирану до завершения выборов

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Вашингтон, вероятно, не будет до завершения президентских выборов в США участвовать в онлайн-саммите по Ирану, провести который предложил глава российского государства Владимир Путин. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси) президент США Дональд Трамп, трансляция велась на сайте Белого дома.

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На вопрос, примут ли США участие, американский лидер ответил: "Вероятно, нет. Думаю, мы захотим подождать до завершения выборов".

14 августа Путин предложил провести в ближайшее время в режиме онлайн саммит "пятерки" - постоянных членов Совбеза ООН - Германии и Ирана, посвященный проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Как говорится в заявлении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля, цель мероприятия заключается в том, чтобы "наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН".