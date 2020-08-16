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Дело Эдварда Сноудена
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Трамп заявил, что серьезно рассмотрит возможность помилования Сноудена

Американский лидер сообщил, что намерен внимательно изучить ситуацию с экс-сотрудником Агентства национальной безопасности
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/Doug Mills / POOL
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/Doug Mills / POOL

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп серьезно рассмотрит возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена. Об этом американский лидер заявил в субботу на пресс-конференции в Бедминстере в штате Нью-Джерси.

"Я не так хорошо осведомлен о ситуации со Сноуденом, но я начну ее изучать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, хочет ли помиловать Сноудена и сделать так, чтобы тот вернулся в США. "Я очень внимательно изучу это", - пообещал Трамп.

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Дело Эдварда СноуденаСШАСноуден, ЭдвардТрамп, Дональд
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